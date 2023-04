Sinner-Nishioka, oggi Barcellona 2023: dove vederla in tv e in streaming

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 20 aprile, per il terzo turno dell'Atp 500 di Barcellona. L'azzurro, testa di serie numero 4, sfida il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 16 del seeding. L'incontro vale un posto nei quarti del torneo catalano.

Barcellona 2023, Sinner-Nishioka: dove vederla in tv e in streaming

L'incontro degli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Barcellona tra Jannik Sinner e Yoshihito Nishioka è il primo nel programma di giovedì 20 aprile e si giocherà alle ore 11.00 sulla Pista Rafa Nadal.

L'ATP Barcellona 2023 è trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), sul sito Supertennis.tv e sull'app Supertennix (gratis per tesserati FITP). Il torneo si potrà seguire anche su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205) e in streaming su Sky Go e NOW.