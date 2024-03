Sinner-O'Connell oggi, ottavi Atp Miami: a che ora e dove vederla in diretta

Torna in campo Jannik Sinner all'Atp Masters 1000 di Miami. Oggi, martedì 26 marzo, l'altoatesino, negli ottavi di finale, sfida l’australiano Christopher O' Connell. Sarà un avversario da non sottovalutare visto che sinora non ha perso neppure un set, battendo avversari come il ceco Vit Kopriva (6-2 6-4), Frances Tiafoe (7-5 7-6) e Martin Damm (7-6 7-6).

Il 29ennne O'Connell, inoltre, nel 2021 aveva battuto Sinner nell'unico datato precedente, ad Atlanta, negli ottavi, per 7-6 (7) 6-4.

Atp Miami, Sinner-O'Connell: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro degli ottavi di finale tra Sinner e O'Connell dell'Atp Masters 1000 di Miami si gioca oggi, martedì 26 marzo, non prima delle 18.40 e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis) e in diretta streaming su Sky Go e Now.

Il programma delle giornata di oggi, all'Atp Masters 1000 di Miami, prevede, dalle 16 ora italiana, la sfida tra Arnaldi e Machac e a seguire il match tra Casper Ruud e Nicolas Jarry, al termine del quale toccherà a Sinner contro O'Connell.