Sinner-Alcaraz oggi in tv, Us Open 2022: dove vederla in diretta o in streaming

Un'altra sfida da non perdere agli Us Open. Nella notte di giovedì 8 settembre Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz nei quarti di finale.Un match che si annuncia come una grande battaglia tra i due campioni esponenti della nuova generazione del tennis. Sinner ha vinto entrambe le sfide disputate quest'anno, gli ottavi di finale di Wimbledon e la finale dell'Atp 250 di Umago.

Il primo scontro tra i pro era avvenuto nello scorso novembre a Parigi-Bercy e a imporsi sul cemento, ma in condizioni indoor, fu Alcaraz. Più datato e risalente ai challenger la loro prima sfida.

Nell'aprile 2019 al Challenger Villena a vincere sulla terra in quella che fu la prima sfida giovanile tra i due futuri campioni fu Alcaraz. Nei precedenti sono dunque in perfetta parità, 2-2. La sfida a New York sarà un nuovo capitolo di questa rivalità che è destinata ad alimentare la passione dei tifosi di tutto il mondo.

Us Open 2022, Sinner-Alcaraz: dove vederla in diretta tv

L'incontro dei quarti di finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è l'ultimo match della sessione nottura che inizierà all'1.00 ora italiana sull'Arthur Ashe e seguirà il quarto di finale del tabellone femminile tra Iga Swiatek e Jessica Pegula e non inizierà quindi prima delle 2.15 ora italia.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle esigenze di programmazione, in streaming su SkyGo, NOW, DAZN, Eurosport Player, Discovery+.