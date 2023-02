Sinner-Fucsovics oggi in tv, Atp Montpellier 2023: orario e dove vederla in diretta tv

Inizia oggi, mercoledì 8 febbraio, l'avventura di Jannik Sinner all'Atp 250 di Montpellier. L'altoatesino sfida l'ungherese Marton Fucsovics nel quarto incontro nel programma di questa giornata. Sinner, testa di serie numero 2, punta a disputare un ottimo torneo per guadagnare punti importanti in questo inizio di stagione dove a febbraio sono in calendario molti tornei interessanti.

Atp 250 Montpellier, Sinner-Fucsovic: l'orario e la diretta tv

L'incontro tra Sinner e Fucsovics è il quarto in programma nella giornata di oggi, mercoledì 8 febbraio. Si disputerà non prima delle ore 19.

Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming per gli abbonati su Supertennix (gratis per tesserati FIT), Sky GO e NOW.