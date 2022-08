Sinner-Kecmanovic oggi, Atp Masters 1000 Cincinnati: dove vederla in tv e in diretta streaming

Un'altra avvincente sfida per Jannik Sinner. Oggi, mercoledì 17 agosto, il campione altoatesino affronterà Miomir Kecmanovic che ieri ha battuto al primo turno Pablo Carreno Busta. Lo spagnolo la scorsa settimana aveva trionfato nell'Atp Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto proprio Berrettini e Sinner.

Kecmanovic per avere la meglio sul coriaceo iberico ha dovuto giocare per quasi tre ore, rimontando la sconfitta nel primo set con due vittorie al tie-brek. Anche Sinner ha dovuto combattere al primo turno per avere la meglio su Thanasi Kokkinakis che aveva vinto il primo set al tie-break, Jannik, dopo aver pareggiato nel secondo set con un 6-4, ha trionfato proprio al tie-break.

Atp Cincinnati, Sinner- Kecmanovic: dove vederla in tv

Jannik Sinner scenderà in campo per l’incontro contro Miomir Kecmanovic non prima delle ore 18.40. Il match è il secondo nel programma di giornata. Sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Tennis e Sky Sport Action e in streaming su SkyGo e NOW.