Sinner oggi, Atp Masters 1000 Cincinnati: dove vederla in tv e in diretta streaming

Inizia oggi, martedì 16 agosto, l'avventura di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Il campione altoatesino, dopo la sconfitta agli ottavi contro il vincitore del Masters 1000 di Montreal Carreno Busta, deve disputare un bel torneo per conquistare punti importanti nella classifica ATP. In questo match d'esordio affronterà il numero 75 al mondo, l'australiano Thanasi Kokkinakis.

Atp Cincinnati, Sinner-Kokkinakis: dove vederla in tv

L'incontro di oggi dei trentaduesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Thanasi Kokkinakis è il primo match in programma alle ore 17.00 sul Gran Stand. Sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Tennis e Sky Sport Action e in streaming su SkyGo e NOW.