Sinner-Ivashka oggi in tv, Us Open 2022: dove vederla in diretta

Jannik Sinner torna in campo agli Us Open 2022. Oggi, lunedì 5 settembre, sfiderà Ilya Ivashka per conquistare l’accesso ai quarti di finale dell’ultimo Slam dell’anno. Il bielorusso sarà un ostacolo davvero insidioso visto che nei turni precedenti ha battuto Hurkacz e Musetti.

Sinner, che sulla carta è favorito, centrando il passaggio del turno otterrebbe anche la grande soddisfazione di raggiungere per la prima volta in carriera i quarti di finale anche nel torneo newyorkese, obiettivo già raggiunto agli Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon.

Us Open 2022, Sinner-Nakashima: dove vederla in diretta tv

Sinnner-Ivashka, in programma lunedì 5 settembre, è il quarto match del programma odierno al Louis Armstrong Stadium che inizierà alle ore 17.00. Seguirà i match tra Norrie-Rublev, Swiatek-Niemeier, Azarenka-Pliskova e dove non si inizierà a giocare prima delle ore 21.30.

L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2, in streaming su SkyGo, NOW, DAZN, Eurosport Player, Discovery+.