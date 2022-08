Sinner-Carreno Busta, Masters 1000 Montreal: dove vederla in diretta tv

Un'altra prova impegnativa per Jannik Sinner oggi, giovedì 11 agosto, all'Atp Masters 1000 di Montreal. Il campione altoatesino, negli ottavi di finale del prestigioso torneo sul cemento canadese, affronterà Carreno Busta che al primo turno ha battuto Matteo Berrettini facendo saltare la possibilità di uno scontro tra i due compagni di nazionale.

Sinner, che ieri ha faticato contro Mannarino per un set e mezzo prima di avere la meglio in rimonta, dovrà giocare il suo miglior tennis contro quello che si presenta come un ostacolo impegnativo per la qualificazione ai quarti, dove il vincente se la vedrà contro chi prevarrà tra il francese Gael Monfils e il britannico Jack Draper.

Atp Masters 1000 Montreal, Sinner-Carreno Busta: dove vederla in diretta tv

L'incontro, il quinto del programma di giornata sul Court Central, si giocherà non prima delle 2.30 italiane di venerdì 12 agosto. L'Atp Masters 1000 di Montreal è trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky (Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno) e in streaming su Sky Go e Now.