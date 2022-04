Masters 1000 Montecarlo oggi in tv Sinner-Rublev: dove vederla in diretta e in streaming

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo oggi, giovedì 14 aprile, per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il campione altoatesino, numero 12 della classifica Atp, sfida Andrey Rublev, numero 8 della classifica ATP. Nei due precedenti hanno ottenuto una vittoria a testa.

Nel turno precedente Sinner ha superato agevolmente il finlandese Ruusuvuori, mentre il tennista russo ha avuto la meglio sull'australiano De Minaur. Il vincente accederà ai quarti di finale dove incontrerà il vincitore dell'ottavo tra Carreno Busta e Zverev.

Sinner-Rublev: l'orario e dove vederla in tv

La sfida tra Sinner e Rublev sarà il quarto incontro nel programma di mercoledì 14 aprile e si giocherà sul campo "Ranier III" del Country Club di Montecarlo non prima delle ore 16.

Sarà trasmesso su Sky sui canali (201), Sky Sport Tennis (205) e sarà visibile in streaming su NOW e su Sky Go.