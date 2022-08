Sinner-Altmaier oggi, Us Open 2022: orario tv, diretta

Jannik Sinner è pronto a sfidare oggi, martedì 30 agosto, il tedesco Daniel Altmaier al primo turno degli Us Open 2022. Per il campione altoatesino sarà il primo match contro questo giocatore. Altmaier, classe 1998, ha ottenuto il suo miglior risultato al Roland Garros 2020 quando si impose contro Matteo Berrettini al terzo turno.

Us Open 2022, Sinner-Altmaier: dove vederla in tv e in streaming

“All'inizio lo studierò un po', Simone Vagnozzi e Darren Cahill mi daranno informazioni e anche io guarderò qualche video, qualche partita. All'inizio non sarà facile, ma giocando al meglio dei cinque set c'è tutto il tempo per conoscerlo. Ma sicuramente dipenderà tutto da me, dall'intensità e dalla mentalità", ha dichiarato Sinner.

L'incontro del primo turno degli Us Open tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier si giocherà al Louis Armstrong Stadium e seguirà quello tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek che inizierà alle ore 17.00. Sinner-Altmaier non inizierà prima delle ore 19.30.