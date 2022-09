Sinner-Eubanks oggi, Us Open 2022: orario tv, diretta

Jannik Sinner scenderà in campo oggi, giovedì 1 settembre, per il secondo turno degli Us Open. Il campione altoatesino, che al primo turno ha dovuto lottare fino al quinto set prima di avere la meglio sul tedesco Daniel Altmaier, nel secondo turno, che si giocherà sul Louis Armstrong Stadium di New York, sfiderà l'americano Christopher Eubanks, proveniente dalle qualificazioni.

Us Open 2022, Sinner-Eubanks: dove vederla in tv

Sinner non dovrà sottovalutare Eubanks, capace al primo turno di superare Pedro Martinez. Il match è il secondo in programma al Louis Armstrong Stadium dalle ore 17.00 e non inizierà prima delle 18.15. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, in streaming su SkyGo, NOW, DAZN, Eurosport Player, Discovery+.