Sinner-Vukic oggi in tv, Atp Sofia: orario e dove vederla in diretta

Prosegue il cammino di Jannik Sinner nell'Atp 250 di Sofia. Oggi, venerdì 30 settembre, il campione altoatesino sfiderà nei quarti di finale Aleksandar Vukic, numero 144 al mondo.

Nell'unico precedente, a Melbourne 2021, Sinner si impose con un netto 6-2, 6-4. Sembra l'occasione perfetta per l'azzurro per proseguire nella difesa del torneo bulgaro, che lo ha visto vincitore delle ultime due edizioni. In ogni caso sarà bene non sottovalutare l'avversario.

Sinner-Vukic, Atp Sofia: dove vederla in diretta tv

L’incontro tra Jannik Sinner e Aleksandar Vukic che vale l'accesso in semifinale all'Atp 250 di Sofia, è il quarto in programma sul Centre Court e non inizierà prima delle 17.00. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky Sport Tennis. Diretta streaming su supertennis.tv, su Sky Go e Now.