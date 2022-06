Sinner-Paul, Atp Eastbourne: l'orario e dove vederla in diretta

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo oggi, mercoledì 22 giugno, sui campi in erba nel torneo Atp 250 di Eastbourne. Al rientro dall'infortunio che l'ha costretto al ritiro al Roland Garros, il campione altoatesino, testa di serie numero 2 trova un avversario difficile come l'americano Tommy Paul, che al Queen's dopo aver superato Cerundolo, Shapovalov e Wawrinka si è dovuto arrendere al vincitore Matteo Berrettini.

Nell'unico precedente a Madrid Sinner dovette lottare fino all'ultimo, annullando anche un match-point. Sarà un match importantissimo anche per verificare la ripresa fisica dell'azzurro dopo questo periodo di lontananza dai campi: un test fondamentale in vista del torneo di Wimbledon che inizierà il 27 giugno.

Nel team di Sinner esordirà anche il suo nuovo super-coach, Darren Cahill, pronto a elargirgli tutti i suoi preziosi consigli.

Atp Eastbourne, Sinner-Paul: dove vederla in tv

Oggi, mercoledì 22 giugno, Jannik Sinner sfida Tommy Paul negli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Eastbourne 2022. Il match è il terzo nel programma di giornata dalle 12 ora italiana.

L'evento sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà inoltre disponibile anche in streaming sul sito dell'emittente e sulla piattaforma SuperTennix a cui ci si può abbonare (il servizio è gratuito per i tesserati FIT). Anche Sky trasmetterà l'incontro per gli abbonati su Sky Sport Uno (dalle ore 15.00) e su Sky Sport Tennis.