Sinner-Paul, stanotte semifinale Atp Toronto: dove vederla in diretta tv

Jannik Sinner contro Tommie Paul. Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto, non prima dell'1.30, si gioca l'attesa semifinale del Masters 1000 di Toronto.

L'azzurro per superare i quarti ha battuto in 3 set l'esperto francese Gael Monfils, con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 e ha raggiunto la sua quarta semifinale in un 1000 in questa stagione e la quarta posizione nella Race per le Atp Finals di Torino, sempre più vicine.

Chi si aspettava un nuovo duello con Alcaraz rimarrà deluso dato che il rivale di Jannik di questa sera è lo statunitense Tommie Paul che ha battuto il vincitore di Wimbledon 2023 nei quarti.

Il vincente del match tra Sinner e Paul affronterà in finale chi avrà avuto la meglio nella prima semifinale quella tra De Minaur e Davidovich Fokina. Per Sinner è indubbiamente una grande occasione visto che in questa settimana sono usciti i due maggiori favoriti, Alcaraz e Medvedev, sconfitto a sorpresa nei quarti da de Minaur.

Quella di questa notte sarà la terza sfida tra Sinner e Paul e i precedenti sono in perfetta parità sul punteggio di 1-1. Jannik ha una vittoria sul rosso, Paul sull'erba: ora si gioca sul cemento.

Sinner-Paul, semifinale Atp Toronto: orari tv

La semifinale tra Jannik Sinner e Tommie Paul dell'Atp Masters 1000 di Toronto si gioca stanotte, tra sabato 12 e domenica 13 agosto e non inizierà non prima dell'1.30 e sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati da Sky Sport su Sky Sport Tennis e Sky Sport Summer e in streaming su NOW e Sky GO.