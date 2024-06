Sinner, il punto dell'anno contro Maroszan in tuffo sull'erba con capriola| Il video

Incredibile l'ha fatto ancora. Jannik Sinner continua a dare spettacolo in Germania sull'erba del torneo Atp 500 di Halle. Oggi, giovedì 20 giugno, il numero 1 al mondo, nel match degli ottavi di finale in cui si è imposto in 3 set con l'ungherese Fabian Marozsan, n.45 ATP, in due ore e un quarto di gioco, ha dato nuovamente spettacolo.

Un punto, in particolare, si candida ad essere quello dell'anno. Jannik, dopo aver smorzato di dritto il potente servizio dell'ungherese, è andato a rete, e ha chiamato l'avversario sotto rete colpendo di rovescio.

Fabian Marozsan ha giocato una palla corda che Jannik è andato a recuperare sotto rete tuffandosi sull'erba. L'ungherese si è avventato sulla risposta servita al centro e ha chiuso sull'angolo più lontano, ma Sinner velocissimo è andato a infilarlo di rovescio, trovando un angolo incredibile.

Un numero che è valso gli applausi dal vivo del Campo Centrale e quelli di tutti coloro che hanno ammirato ancora una volta il suo talento e quei numeri da primo della classe.