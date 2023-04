Jannik Sinner, quando torna in campo per i tornei sul rosso

Jannik Sinner non può che essere decisamente soddisfatto per i risultati ottenuti nei Masters 1000 a Indian Wells e Miami. La semifinale in Arizona, con sconfitta contro Alcaraz, è diventata l'occasione per un'immediata rivincita che si è concretizzata battendo lo spagnolo in semifinale in Florida.

La finale persa a Miami contro Medvedev è un dazio pagato alla stanchezza e a un avversario come Medvedev che Sinner non vede l'ora di affrontare in condizioni migliori e magari su una superficie dove il tennista russo si sente meno a suo agio.

La stagione sulla terra rossa sembra arrivare per far fare a Sinner un altro salto di qualità. A soli 21 anni, Jannik ha dimostrato di continuare a migliorare i suoi colpi e ha mostrato una forza mentale fuori dal comune. In questo mese di aprile, ricco di eventi nel calendario tennistico, avrà molte occasioni di mostrare le sue qualità in prestigiosi tornei come il Masters 1000 di Montecarlo, dal 9 al 16 aprile, l'Atp 500 di Barcellona, 17-23 aprile, il Masters 1000 di Madrid, 26 aprile-7 maggio, l'ultimo grande appuntamento che precede gli Internazionali d'Italia, in programma dal 10 al 21 maggio a Roma.

Sinner, numero 9 del mondo, quarto nell’Atp Race che qualifica i migliori 8 alle Atp Finals in programma a Torino a novembre, vuole continuare a cogliere grandi risultati anche sulla terra rossa. Tra gli obiettivi c’è anche il secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, dal 28 maggio all’11 giugno.

Jannik Sinner: quali tornei giocherà sulla terra rossa