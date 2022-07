Jannik Sinner infortunato dopo Wimbledon: si ritira da Amburgo

I tifosi di Jannik Sinner dovranno pazientare ancora qualche giorno prima di rivederlo in campo. Il campione altoatesino, infatti, ha deciso che, a causa di un problema alla caviglia che ha accusato nei quarti di finale di Wimbledon contro Novak Djokovic, non parteciperà al torneo sulla terra rossa di Amburgo.

Jannik ha dato grande spettacolo riuscendo a portarsi due set in vantaggio contro il campione serbo, poi capace di vincere il settimo Wimbledon in carriera.

Sinner infortunato dopo Wimbledon: quando tornerà in campo

"Dopo aver discusso con il mio team, abbiamo preso la decisione di non giocare Amburgo. Mi sono girato leggermente la caviglia quando sono caduto nel quarto di finale contro Djokovic a Wimbledon e come precauzione abbiamo deciso che è meglio prendersi un po’ più di tempo prima del mio prossimo torneo a Umago. Non vedevo l’ora di giocare ad Amburgo che è una città e un torneo che mi piace moltissimo”, ha spiegato Sinner.

Il torneo di Umago è in programma dal 22 al 31 luglio. Sinner, dopo il ritorno sul rosso, punterà forte sulla stagione americana e darà il massimo nei Masters 1000 di Cincinnati e Montreal per cercare di strappare la qualificazione alle Atp Finals in programma a novembre a Torino.