Tennis, Jannik Sinner torna in campo all'Atp di Pechino

Jannik Sinner tornerà in campo all'Atp 500 di Pechino. L'altoatesino è nell'entry list del torneo che prenderà il via giovedì 28 settembre. Troverà avversari di livello, visto che sono iscritti tutti i Top 10, tranne il numero 1 al mondo e recente vincitore degli US Open, Novak Djokovic.

Il tennis maschile torna quindi a fare tappa in Cina. A Sinner basterà qualche centinaio di punti per qualificarsi alle Nitto ATP Finals di Torino. Per lui sarebbe la prima partecipazione dopo essersi qualificato direttamente con i risultati dell'Atp Race. Nel 2021 sostituì Matteo Berrettini che si infortunò dopo la prima partita.