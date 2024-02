Sinner-Raonic, Atp Rotterdam 2024: dove vederla in diretta

Prosegue l'avventura di Jannik Sinner all'Atp 500 di Rotterdam. L'altoatesino, dopo aver avuto la meglio negli ottavi finale sul transalpino Gael Monfils in 3 set, ai quarti sfida il canadese Milos Raonic, un avversario da non sottovalutare visto che in questo torneo ha superato nettamente il padrone di casa Jesper De Jong e il kazako Aleksandr Bublik.

Chiaramente i favori del pronostico sono tutti per Sinner che è il favorito numero 1 per il successo finale che gli permetterebbe da lunedì 19 febbraio di scavalcare Daniil Medvedev e diventare numero 3 della classifica Atp.

Sinner-Raonic, Atp 500 Rotterdam: dove vederlo in diretta

L'incontro tra Jannik Sinner e Milos Raonic, quarto di finale dell'Atp 500 di Rotterdam, si gioca venerdì 16 febbraio, come secondo incontro dalle ore 19.30 sul Campo Centrale, è in programma non prima delle 20.50 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW e SkyGo.