Sull'erba Sinner ci sarà: rientra a Eastbourne e punta Wimbledon

Jannik Sinner prenderà parte alla stagione sull'erba. Il campione altoatesino lunedì 30 maggio si era ritirato dal Roland Garros per un problema al ginocchio che l’aveva costretto a interrompere il match contro Rublev con il quale stava agevolmente vincendo.

In conferenza stampa era molto amareggiato e aveva dichiarato: "Sapevo di non essere al top. Questo dolore, questo problema al ginocchio è arrivato inaspettato e speravo che si risolvesse velocemente. Ora dovrò fare dei test fisici per vedere come sta il ginocchio. Peccato perché ho giocato un buon primo set. Secondo me sto giocando bene, ho cambiato il movimento sulla seconda di servizio, ma purtroppo questa stagione non sta andando come desideravo. Quest'anno non sono ancora riuscito a vincere un torneo, neppure a fare la finale. Il livello del mio tennis c'è, la testa pure, mi manca di risolvere questi problemi fisici. Ho perso sempre contro giocatori che hanno una classifica migliore della mia, ma perdere agli ottavi o nei quarti non serve a niente. Potevo andare lontano in questo torneo, è un peccato. Ora devo lavorare sul fisico. Non è certo per questo infortunio che mi fermo".

Sinner, il rientro sull’erba di Eastbourne

Jannik ha deciso di saltare il torneo di Halle, preferendo concentrare le sue energie per recuperare in vista di Wimbledon. Non salterà, quindi, la stagione in erba per preparare i tornei americani, ma punterà a presentarsi al meglio all’appuntamento con il terzo Slam della stagione che, anche se quest’anno non assegnerà punti per le note vicende causate dal conflitto in Ucraina, conserva intatto tutto il fascino e il prestigio derivante dall’essere il più antico torneo della storia del tennis.

"Ciao a tutti - ha scritto Sinner sui social-, volevo dirvi che per me è stata durissima ritirarmi dal Roland Garros ma il mio ginocchio ora sta molto meglio e insieme al mio team ci stiamo preparando per Eastbourne. Non vedo l'ora di giocare sull'erba".

Sinner rientrerà nel circuito sull’erba di Eastbourne, il torneo in programma da lunedì 20 a sabato 25 giugno, l'appuntamento che precede Wimbledon (27 giugno-10 luglio).