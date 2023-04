Sinner salta Madrid: ufficiale la cancellazione dal Masters 1000

Jannik Sinner non giocherà il Masters 1000 di Madrid. L'azzurro si è cancellato oggi, domenica 23 aprile, dall'entry list del torneo che si giocherà nella capitale spagnola da mercoledì 26 aprile.

Jannik, che ha sinora disputato 17 partite in 40 giorni, dopo aver preferito non scendere in campo nei quarti dell'Atp 500 di Barcellona contro Musetti, ha scelto di non prendere ulteriori rischi e punta ora a presentarsi al top agli Internazionali d'Italia che inizieranno il prossimo 10 maggio e al Roland Garros, il secondo Slam della stagione, al via il 28 maggio.

L'assenza di Sinner, numero 8 del ranking Atp, al Masters 1000 di Madrid si aggiunge ad altri eccellenti ritiri che erano già state annunciati nei giorni scorsi. Non scenderanno in campo neppure Djokovic, Nadal e Berrettini.