Sinner si ritira dall'Atp Madrid 2024 per i problemi all'anca: tornerà in campo a Roma agli Internazionali d'Italia ci sarà

Jannik Sinner non giocherà i quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Madrid 2024 contro Felix Auger-Aliassime. L'azzurro, a causa dei problemi all'anca che ne hanno condizionato il rendimento nelle ultime due partite, ha deciso di ritirarsi dal torneo madrileno. Il suo avversario accede così direttamente alla semifinale.

Jannik Sinner, che ha preso questa decisione dopo essersi consultato con il suo staff, tornerà in campo per gli Internazionali d'Italia, in programma a Roma dal 6 al 19 maggio.

