Orario impossibile, Sinner si ritira da Parigi-Bercy: obiettivo Atp Finals di Torino 

Jannin Sinner non sarà in campo per gli ottavi di finale del Masters 1000 a Parigi-Bercy. L'azzurro, che aveva battuto in 3 set McDonald, terminando la sua sfida iniziata nella mezzanotte di mercoledì 2 novembre, alle 2 e 30, ha preferito rinunciare all'incontro di oggi, alle 17, contro Alex De Minaur.

Troppo alto il rischio di scendere in campo senza le necessarie ore di riposo. Le Atp Finals, in programma a Torino dal 12 al 19 novembre, sono davvero vicine e la qualificazione per Jannik è già in tasca.

"Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora piu' tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita. Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo. Le settimane a venire con le ATP

Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza!", ha scritto su X (Twitter) Jannik Sinner, ufficializzando il ritiro dal torneo parigino.

La scelta di Sinner è stata condivisa anche da altri ex giocatori, come ad esempio Adriano Panatta, che a LaPresse ha detto: "Devono cambiare, non è la prima volta che succede. Sono orari che non esistono perché sbilancia il metabolismo. Le 2:30 non è un orario per giocare a tennis". Anche Casper Ruud aveva puntato il dito contro il match di Jannik finito alle ore 2.30 e sul tour de force a cui si sarebbe dovuto sottoporre.

La speranza è che la rinuncia del campione italiano a questo torneo, dove era uno dei grandi favoriti, serva quindi a fare in modo che la programmazione dei tornei migliori decisamente nei prossimi anni.