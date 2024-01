Sinner-Rublev, Australian Open: a che ora inizia e dove vederla in diretta

Una nuova supersfida attende Jannik Sinner agli Australian Open 2024. L'altoatesino, numero 4 del ranking Atp, martedì 23 gennaio, alle 10.15 ora italiana, alla Rod Laver Arena di Melbourne nei quarti di finale degli Australian Open sfida il russo Andrej Rublev, numero 5 del ranking mondiale.

Sinner, che sinora ha vinto i 4 match disputati in Australia senza lasciare agli avversari nemmeno un set, è una grande occasione per conquistare la prima semifinale in carriera nell'Happy Slam.

Rublev, invece, è reduce da un'intensa battaglia contro il padrone di casa De Minaur. Nei precedenti con Sinner ha perso in 4 occasioni su 6 ed è riuscito ad avere la meglio soltanto quando il nostro è stato costretto al ritiro per problemi fisici.

Il vincente del quarto tra Sinner e Rublev in semifinale affronterà chi avrà la meglio tra Djokovic e Fritz.

Sinner-Rublev, quarti di finale Australian Open: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro dei quarti di finale degli Australian Open 2024 tra Sinner e Rublev inizierà non prima delle ore 10.15 ora italiana e sarà trasmesso in diretta sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD), e in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.