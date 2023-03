Sinner-Rublev oggi, Miami 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming

Grande sfida per Jannik Sinner. Oggi, martedì 28 marzo, il tennista altoatesino, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, affronta il campione russo Andrey Rublev. Una sfida da non perdere dato che affronterà il numero 7 della classifica mondiale. I due giocatori nei precedenti sono in parità per 2 a 2.

Miami 2023, Sinner-Rublev: la diretta tv

L'incontro tra Sinner e Rublev, ottavo di finale del Masters 1000 di Miami 2023, inizierà alle ore 17 di oggi, martedì 28 marzo. L'incontro è trasmesso in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now Tv. Sarà trasmesso in differita su Supertennis. L’orario è attualmente da definire.