Sinner-Rublev oggi, semifinale Atp Vienna 2023: dove vederla in diretta tv 

Una nuova grande sfida per Jannik Sinner. Oggi, sabato 28 ottobre, l'azzurro affronta Andrej Rublev nella semifinale dell'Atp Vienna 2023. In palio c'è un posto in finale contro chi avrà la meglio tra Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev.

Quella tra Sinner, numero 4 al mondo e Rublev, numero 5, sarà una grande sfida e Jannik non dovrà perdere anche per non vedersi superare dal moscovita nella classifica Atp. I precedenti sono 3-2 in favore di Jannik, l'ultimo confronto risale agli ottavi del Masters 1000 di Miami con successo di Sinner.

Sinner-Rublev, semifinale Atp Vienna 2023: dove vederla in tv

La semifinale tra Jannik Sinner e Andrej Rublev, sabato 28 ottobre, è in programma sul Campo Centrale e si giocherà al termine della prima semifinale dell'Atp Vienna 2023 quella tra Tsitsipas e Medvedev che inizia alle ore 14.00. L'altoatesino e il moscovita non scenderanno quindi in campo prima delle ore 15.30.

La semifinale Sinner-Rublev, all'Atp Vienna 2023, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su SuperTennis. Streaming gratuito sul sito Supertennis.it, streaming a pagamento sull'app SuperTennix (gratis per abbonati FITP), su Now, SkyGo e Tennis TV.

