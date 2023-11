Sinner-Rune, Atp Finals 2023: l'orario e dove vederla in diretta tv

Qualche preziosissima ora di riposo, poi Jannik Sinner dovrà nuovamente tornare in campo. Giovedì 16 novembre Pala Alpitour di Torino il numero 4 d'Italia scenderà nuovamente in campo per la terza sfida di quella che è già una memorabile avventura alle Atp Finals 2023.

Jannik è in testa al girone verde grazie ai successi che ha ottenuto all'esordio, nella sessione pomeridiana di domenica 12 novembre, quando ha battuto per 2 set a zero Stefanos Tsitsipas e per la straordinaria impresa compiuta nella sessione serale di martedì 14 novembre, quando ha battuto per la prima volta in carriera il numero 1 al mondo, Novak Djokovic, dopo una battaglia durata 3 ore e 9 minuti che si è decisa soltanto all'ultimo tie-break.

Jannik, però, non è ancora matematicamente qualificato alle semifinali e potrebbe ancora essere estromesso dal torneo in caso di sconfitta per 2 set a 0 contro Rune, qualora Djokovic battesse il sostituto di Tsitsipas, Hurkacz, sempre in 2 set. In questo caso sarebbe il danese, sconfitto da Djokovic al terzo set all'esordio, poi vincitore per il ritiro di Tsitsipas per problemi fisici, a passare come primo e Djokovic si qualificherebbe come secondo. Varrebbe, infatti, la percentuale dei game vinti.

Sinner, però, è pronto a dare battaglia, consapevole della sua forza, contro un avversario giovane, 20 anni, che lo ha sconfitto 2 volte nelle uniche 2 occasioni in cui i due si sono sinora incontrati.

I risultati utili per vedere Jannik Sinner in semifinale alle Atp Finals 2023

Rune, numero 8 al mondo, aveva avuto la meglio su Sinner a Sofia, in semifinale, nel 2022, per 2-1 e sulla terra rossa di Montecarlo, quest'anno, dove aveva subito una rimonta in 3 set, 1-6, 7-5, 7-5 ed era uscito sconfitto dopo una battaglia di 2 ore e 46 minuti di gioco. Sarà un'altra grande sfida dove Sinner avrà l'occasione per dimostrare di essere diventato ancora più forte rispetto al recente passato.

Sinner si qualificherà alle semifinali:

in caso di vittoria con Rune e di vittoria di Djokovic con Hurkacz (sarebbe primo del girone e Djokovic secondo)

in caso di vittoria con Rune e di vittoria di Hurkacaz con Djokovict (Sinner passa come primo e Djokovic secondo)

in caso di sconfitta con Rune in due set e di vittoria di Djokovic in 3 set con Hurkacz (Rune passa come primo, Sinner come secondo)

in caso di sconfitta con Rune in tre set e di vittoria di Djokovic in 3 set con Hurkacz (Rune passa come primo, Sinner come secondo)

Atp Finals 2023, Sinner-Rune: a che ora in tv

L'incontro decisivo per la qualificazione alle semifinali delle Nitto Atp Finals 2023 tra Jannik Sinner e Holger Rune si giocherà giovedì 16 novembre, non prima delle 21.00 e l'incontro sarà trasmesso in diretta, in chiaro, su Rai 2, in streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205) e in streaming a pagamento su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

L'altro match che decreterà un semifinalista del girone verde, quello tra Djokovic e Hurkacz, è in programma giovedì 16 novembre non prima delle ore 14.30 e andrà in onda per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su NOW e SkyGo.