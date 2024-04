Sinner-Rune oggi, Atp Montecarlo 2024: l'orario e dove vederla in diretta

Sarà grande tifo oggi, venerdì 12 aprile, all'Atp Masters 1000 2024 per Jannik Sinner. L'azzurro, nei quarti di finale del 1000 sulla terra rossa del Principato, sfida il danese Holger Rune da cui un anno fa venne sconfitto in semifinale proprio in questo prestigioso torneo. Una partita che grida vendetta e che Jannik affronterà partendo favorito, dato che è recentemente diventato a Miami numero 2 della classifica Atp, con la sua ormai nota forza di volontà e voglia di vincere.

Sinner-Rune, Atp Montecarlo 2024: l'orario e dove vederla in diretta

La sfida dei quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo si gioca oggi, venerdì 12 aprile, sul campo Rainier III, non prima delle 13 e sarà trasmessa in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e NOW.