Sinner-Rune oggi, semifinale Atp Sofia: dove vederla in tv e in diretta streaming

Giornata cruciale all'Atp 250 di Sofia. Oggi, sabato 1 ottobre, sono in programma le semifinali. Jannik Sinner, due volte vincitore del torneo indoor nella capitale bulgara, va a caccia del terzo sigillo per continuare la sua risalita nell'Atp Race che vale l'accesso alle Atp Finals di Torino. Attualmente è 12esimo e si qualificano i primi 8.

Sinner-Rune, Atp Sofia: dove vederla in diretta tv

Jannik Sinner per conquistare la finale dell'Atp 250 di Sofia dovrà battere oggi, sabato 1 ottobre, Holger Rune, numero 31 della classifica Atp. Il match si disputerà non prima delle ore 17, dopo l'altra semifinale, quella tra Musetti e Huesler, in programma alle ore 15.00. Sarà trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis e per gli abbonati su Sky Sport Tennis. Diretta streaming su supertennis.tv, su Sky Go e Now.In caso di vittoria di entrambi gli azzurri nelle rispettive semifinali si disputerebbe un imperdibile derby tra i nostri portacolori.