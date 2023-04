Sinner-Rune, semifinale Montecarlo 2023: dove vederla in tv e in streaming

Una sfida da non perdere. Sabato 15 aprile, non prima delle 15.30, Jannik Sinner sfiderà Holger Rune in semifinale nel Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro è reduce dalla convincente vittoria nel derby contro Lorenzo Musetti, nei quarti, per 6-2, 6-2.

Sinner ha dimostrato di aver recuperato meglio dal turno precedente, dove aveva battuto in rimonta Hurkacz. Musetti ha pagato a caro prezzo la stanchezza per l'impresa contro il numero 1 al mondo, Novak Djokovic.

Sinner in semifinale dovrà ora vedersela con Rune che ha eliminato Daniil Medvedev, entrato in tabellone come testa di serie numero 3.

Montecarlo 2023, Sinner-Rune: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Sinner e Medvedev è in programma non prima delle ore 15.30 di sabato 15 aprile. Sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) e in streaming su SkyGo e NOW. Nell'altra semifinale Fritz affronta Rublev.