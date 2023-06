Atp ‘s-Hertogenbosch 2023, Sinner-Ruusuvuori: dove vederla in diretta tv e in streaming

Match da non perdere per gli amanti del tennis e i tifosi di Jannik Sinner. L'altoatesino oggi, venerdì 16 giugno, all'ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch, sull'erba, sfiderà il finlandese Emil Ruusuvuori nei quarti di finale Il vincitore approderà in semifinale dove troverà chi avrà avuto la meglio tra l'australiano Alex De Minaur e l'olandese Tallon Griekspoor.

Sinner ha battuto Ruusuvuori in 5 delle 6 precedenti occasioni e all'esordio in questo torneo ha mostrato una buona forma, battendo agevolmente il kazako Alexander Bublik in 1 ora e 25 minuti.

La partita di oggi, però, non andrà affatto sottovalutata visto che anche il finnico ha mostrato un buon tennis nelle vittorie con Nakashima, al primo turno e Humbert, agli ottavi.

's-Hertogenbosch 2023, Sinner-Ruusuvuori: l’orario e la diretta tv

L'incontro dei quarti di finale delll'Atp S-Hertogenbosch 2023 tra Sinner e Ruusuvuori è l'ultimo nel programma di giornata e non si giocherà prima delle 15.50.

Sarà trasmesso in chiaro su SuperTennis e in diretta streaming su Supertennis.it, su Supertennix e su Tennis Tv.