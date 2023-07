Sinner-Safiullin oggi, Wimbledon 2023: dove vederla in diretta tv

Match importantissimo per Jannik Sinner a Wimbledon 2023. Oggi, martedì 11 luglio, l'altoatesino, rimasto l'unico azzurro in tabellone dopo l'eliminazione di Berrettini contro Alcaraz, si giocherà un posto in semifinale contro Roman Safiullin.

Sinner, favorito dai pronostici, ha affrontato il suo avversario soltanto una volta, un anno fa, quando lo sconfisse in Atp Cup con il punteggio di 7-6 6-3. Jannik è pronto a dare battaglia per conquistare la sua prima semifinale a livello Major in cui troverebbe il vincente dal quarto tra Djokovic e Rublev.

Sinora il suo cammino ai Champioships è stato una lunga cavalcata favorita da un tabellone in cui ha trovato avversari agevoli come Juan Manuel Cerundolo, Diego Schwartzman, Quentin Halys, Daniel Elahi Galan.

Wimbledon 2023, Sinner-Safiullin: dove vederla in tv

Sinner-Safiullin, quarto di finale di Wimbledon 2023, si giocherà sul campo 1, non prima delle 15.15.

Sarà il secondo match in programma dopo la sfida tra Jessica Pegula e Markeka Vondrousova e sarà trasmesso su Sky Sport (Sky Sport Tennis e Sky Wimbledon) e in streaming su SkyGo e NOW.