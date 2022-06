Sinner, niente Halle per l'infortunio: Jannik punta a recuperare al 100% per Wimbledon

Jannik Sinner ad Halle non ci sarà. Il campione altoatesino era tra gli iscritti al torneo sull'erba che è uno degli appuntamenti della stagione erbivora prima del torneo più importante a Wimbledon.

Sinner salta Halle, Wimbledon nel mirino

Dopo l'infortunio che l'ha costretto allo stop al Roland Garros, interrompendo la sfida con Rublev, Jannik si sta concentrando sul recupero. Per questo ha anche cambiato fisioterapista passando da Paolo Cadamuro a Jerome Bianchi.

Sinner, commentando il ritiro contro Rublev aveva detto: "Se ci sarà bisogno di fermarsi per 2, 3 tornei, lo farò. Non voglio giocare col dolore. Quest’anno non sono ancora riuscito a vincere un torneo, neppure a fare la finale. Il livello del mio tennis c’è, la testa pure, mi manca di risolvere questi problemi fisici. Ho perso sempre contro giocatori che hanno una classifica migliore della mia, ma perdere agli ottavi o nei quarti non serve a niente. Potevo andare lontano in questo torneo, è un peccato. Ora devo lavorare sul fisico. Non è certo per questo infortunio che mi fermo”.

Al suo posto nel tabellone principale di Halle accederà direttamente Lorenzo Musetti.