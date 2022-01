Sinner, una sconfitta che non fa male

Jannik Sinner (via Twitter @Australian Open)

Stavamo sognando insieme a Sinner. Dopo la bellissima sofferta vittoria di Matteo Berrettini nei quarti di ieri contro Monfils, speravamo di avere due italiani in semifinale e, dato che non eravano dallo stesso lato del tabellone, in quest’anno così generoso per lo sport italiano i nostri desideri ci spingevano addirittura a immaginare una finale tutta italiana alla Rod Laver Arena di Melbourne. I sogni, però, devono fare i conti con la realtà. A riportarci nella dimensione reale ci ha pensato Stefanos Tsitsipas, il campione ellenico, che oggi ha battuto nettamente Jannik Sinner nel quarto di finale.

Il 6-3, 6-4, 6-2 che il numero 4 al mondo ha inflitto al campione altoatesino è il segno del divario tecnico attualmente presente tra il numero 4 al mondo e Sinner, attuale numero 10. Una differenza che oggi, mercoledì 26 gennaio, si è ulteriormente amplificata visto che Tsitsipas, consapevole del valore di Sinner, ha giocato una delle sue partite migliori. Ha fiaccato la fiducia del nostro e alla fine lo ha travolto in termini di punteggio, grazie a una prestazione granitica in ogni momento della partita. Gli sono bastate poco più di due ore, nelle quali ha fatto capire a Sinner che avrebbe fatto punto soltanto superandosi. Tsitsipas ha immediatamente indirizzato la partita sui suoi binari con un 3-0 iniziale nel primo set, che poi ha conquistato per 6-3. Dopo un secondo set in cui Sinner ha provato ad aggrapparsi alla partita, dovendo però cedere per 6-4, Tsitsipas ha chiuso il match nel terzo gioco, dove Sinner è stato brekkato due volte e ha ceduto per 6-2.

Siamo sicuri che un atleta meticoloso e in costante crescita come Sinner saprà trarre un’altra preziosa lezione da questa esperienza australiana dove, per la seconda volta in carriera, ha raggiunto i quarti di uno Slam. Sin dal primo allenamento cercherà di migliorare per superare i punti deboli mostrati oggi. L’Australian Open è stato per lui un’esperienza sicuramente positiva, all’interno di una stagione lunga dove lotterà per nobili obiettivi. Il primo sarà quello di confermare la top-ten e di qualificarsi per le ATP Finals a Torino. Sarà sicuramente un’annata in cui dovrà affrontare rivali agguerriti e affamati, una stagione che lo farà crescere e maturare. Avanti così Sinner: in costante crescita.