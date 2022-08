Sinner non vendica Berrettini: sconfitto agli ottavi, a Montreal vince Carreno Busta

Giornata da dimenticare per Jannik Sinner. Il campione altoatesino è stato sconfitto da Pablo Carreno Busta, numero 23 del mondo, negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Montreal. Pablo Carreno Busta ha avuto la meglio in 2 set (6-2, 6-4) in un'ora e 24 minuti di gioco.

Dopo aver sconfitto al primo turno Matteo Berrettini ha avuto la meglio anche contro il giovane azzurro.

Atp Montreal, ottavi: Sinner sconfitto da Carreno

Sinner, che già non aveva brillato nel turno precedente con Mannarino, nel primo set ha perso la battuta già al terzo gioco ed è stato nuovamente breakkato al settimo gioco (5-2). Nel secondo set ha subito il break nel quinto gioco con Carreno Busta che si è portato sul 3-2 per poi chiudere l'incontro sul risultato sul 6-4.

L'avventura sul cemento canadese di Jannik Sinner si è conclusa. Ora l'obiettivo è dare il massimo la prossima settimana al torneo Masters 1000 di Cincinnati in programma dal 13 al 21 agosto.

