Sinner sconfitto in semifinale a Montecarlo: si arrende a Tsitsipas per un infortunio e errori arbitrali

Sarà Stefanos Tsitsipas a giocare, domani, la finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il greco oggi, sabato 13 aprile, ha sconfitto in semifinale, sulla terra rossa del Principato, Jannik Sinner dopo una battaglia che è durata 3 set che si è chiusa con il punteggio di 6-4 3-6 6-4.

L'azzurro, purtroppo, si è dovuto arrendere al suo avversario condizionato anche, nella parte finale, da un problema alla gamba e da alcune pesanti sviste arbitrali.

Il fastidio si è acuito proprio quando era in vantaggio di un break. Sinner, in quel decisivo momento del terzo set, si stava nuovamente scavando quel doppio-break che gli era stato negato poco prima, nel quinto game del terzo set, quando era davanti 3-2, ma non non era stata segnalata una pallina spedita dall'ellenico ampiamente fuori.

Tsitsipas poi, approfittando di un Sinner vistosamente zoppicante, riusciva poi a mettere a segno il controbreak e andava a prendersi un match che aveva dimostrato di poter vincere soprattutto nel primo set, dove si era mostrato il vecchio giocatore che conoscevamo sulla terra rossa ed era riuscito ad imporsi 6-4. Nel secondo set era stato Jannik ad avere la meglio e aveva la partita in pugno.

L'affaticamento fisico nel finale e quella svista arbitrale, che lascia più di un rimpianto, fanno però sfumare la possibilità per Sinner di diventare il terzo italiano in finale a Montecarlo, dopo Barazzutti e Fognini. Ora, molto probabilmente, il numero 2 al mondo si prenderà un periodo di riposo per tornare al 100% per i prossimi appuntamenti: gli Internazionali d'Italia, a Roma e il Roland Garros, che saranno il clou della stagione sulla terra rossa.