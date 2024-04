Sinner supera Rune: è in semifinale a Montecarlo dopo una battaglia di 3 set

Sinner è in semifinale all'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Oggi venerdì 12 aprile, ha battuto il danese Rune, numero 7 del seeding, nei quarti di finale del torneo monegasco, in 3 set, con il punteggio di 6-4, 6-7 (6), 6-3. Sinner ha avuto la meglio sul suo avversario nel terzo e decisivo set, riuscendo così a rimediare al pareggio subito nel secondo set al tie-break.

La battaglia, che ha permesso all'azzurro di prendersi una bella rivincita dalla semifinale persa lo scorso anno, è durata 2 ore e 42 minuti. Domani, sabato 13 aprile, affronterà, nella semifinale della parte bassa del tabellone Stefanos Tsitsipas.

"Non è mai facile affrontare Rune, soprattutto in questo genere di occasioni. Oggi è stata una partita più fisica e sono molto contento in vista della partita di domani", ha detto Sinner a caldo. "Lui può creare un po' di caos, non c'è niente di sbagliato. Ho imparato molto dalla sconfitta dello scorso anno e sono molto contento di me oggi, visto che sono riuscito a concentrami solo su di me", ha detto pensando già alla prossima sfida, quella di domani.

segue segue servizio completo