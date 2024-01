Sinner travolge Rublev all'Australian Open: vola in semifinale contro Djokovic

Sarà Jannik Sinner a sfidare Novak Djokovic in semifinale all'Australian Open. Oggi, martedì 23 gennaio, l'altoatesino ha battuto nei quarti il russo Rublev con un netto 3-0.

Venerdì 26 gennaio si giocherà un posto in finale in una nuova imperdibile sfida con Djokovic che ha battuto Fritz. Sinner, che è in semifinale a Melbourne per la prima volta, potrà continuare a inseguire il sogno della vittoria del primo Slam in carriera.

A 22 anni Sinner non ha perso neppure un set in questa sua avventura all'Australian Open e oggi ha avuto la meglio sul russo, numero 5 al mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 6-3. Jannik è abile nel primo set ad annullare due palle break a Rublev nel quinto game, per poi riuscire a imporsi ai vantaggi. Combattutissimo anche il secondo set, dove Jannik compie un vero e proprio capolavoro, vincendo al tie-break recuperando da uno svantaggio di 5-1 che sembrava averne segnato il destino.

Rublev così, dopo una grande battaglia, è costretto ad arrendersi e nel terzo set viene nuovamente breakkato nel quinto game.

Il sogno di Jannik Sinner di vincere in Australia il primo Slam in carriera continua. Venerdì 26 gennaio sarà un'altra giornata dalle emozioni forti. Una nuova sfida contro Djokovic. Nole vuole vendicare la sconfitta subita a Malaga con i 3 match point annullati da Jannik in semifinale. Il nostro, però, non ha nessuna intenzione di farsi fermare dal campione serbo nella sua strada vincente all'Happy Slam.