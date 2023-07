Sinner vola in semifinale a Wimbledon: il sogno continua

Continua a vincere Jannik Sinner. Il sogno londinese non è ancora finito, il bello inizia adesso. Il 21enne italiano si è qualificato per le semifinali di Wimbledon, terzo Slam stagionale. Nei quarti l'altoatesino ha superato il russo Roman Safiullin (n.92 Atp, all'esordio assoluto ai "The Campionships") in quattro set, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 in poco più di due ore di gioco.

SPECIAL SINNER ??



The Italian reaches his first Grand Slam semi-final, beating Safiullin 6-4, 3-6, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/n9dBHVCYCG — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023

Sinner, alla prima semifinale a Wimbledon, affronterà il vincente del quarto tra Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev.

Jannik Sinner (21 anni e 329 giorni) è il più giovane tennista italiano nell'era Open a raggiungere una semifinale in un torneo dello Slam, superando di un anno esatto il record del mitico Adriano Panatta (22 anni e 329 giorni) al Roland-Garros del 1973. Il futuro del tennis italiano è nella sua racchetta.

