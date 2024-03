Sinner-Shelton, Indian Wells 2024: dove vederla in diretta tv

Nuova grande sfida per Jannik Sinner. Martedì 12 marzo, negli ottavi di finale del torneo di Indian Wells 2024, il campione altoatesino affronta l'americano Ben Shelton. Jannik, in questa avventura sul cemento californiano, ha sinora mostrato il suo ottimo stato di forma avendo autorevolmente la meglio nei due turni precedenti sull'australiano Kokkinakis (6-3 6-0) e sul tedesco Struff (6-3 6-4).

Shelton, 21 anni, nuova stella del tennis americano, invece, ha dovuto faticare per 3 set sia contro il ceco Jakub Mensik che contro l'argentino Francisco Cerundolo, ma ha promesso di dare il massimo contro Sinner e si è detto pronto a una super battaglia davanti al suo pubblico.

Jannik, 22 anni, andrà a caccia della sua 18esima vittoria consecutiva, la 13esima stagionale, forte del fatto di essere imbattuto dalla sconfitta rimediata il 19 novembre 2023 in finale alle Nitto Atp Finals a Torino contro Novak Djokovic. Da allora sono arrivati il trionfo in Coppa Davis con la maglia azzurra, al termine della passata stagione, l'indimenticabile titolo all'Australian Open 2024, il primo Slam in carriera e un altro successo all' Atp 500 di Rotterdam, che l'hanno portato a essere il numero 3 del ranking mondiale.

Sinner vuole battere Shelton per qualificarsi ai quarti e continuare a perseguire il suo obiettivo, quello di diventare al termine di questo torneo di Indian Wells 2024, il numero 2 della classifica Atp superando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Jannik ha sinora affrontato in 2 occasioni, nella passata stagione, il figlio di Bryan Shelton, tennista che nel 1992 aveva raggiunto la posizione numero 55 del ranking Atp, vincendo anche due titoli. Ben era riuscito ad avere la meglio agli ottavi del torneo di Shanghai, vincendo al tie-break del terzo set. Jannik, qualche settimana dopo, l'aveva battuto (7-6, 7-5) a Vienna.

Sinner-Shelton, l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Jannik Sinner e Ben Shelton, ottavo di finale dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells 2024, si gioca martedì 12 marzo, in orario che è attualmente da definire. L'incontro sarà trasmesso per gli abbonati in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv.