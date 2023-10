Sinner-Shelton, oggi Atp Shanghai: dove vederla in diretta

Una nuova importante sfida per Jannik Sinner. Oggi, martedì 10 ottobre, l'azzurro, 22 anni, numero 4 al mondo, all'Atp Masters 1000 di Shanghai, nei quarti di finale sfida Ben Shelton, 21 anni, numero 20 della classifica Atp.

Sarà un match inedito visto che tra i due non ci sono precedenti. Sinner nel Millone asiatico ha sinora battuto in 3 set Giron e Baez, mentre il suo avversario ha avuto la meglio in due set su Munar e in 3 set su Safiullin.

Sinner-Shelton, Atp Shanghai: l'orario e la diretta

L'incontro degli ottavi di finale tra Sinner e Shelton è il terzo del programma di oggi, martedì 10 ottobre (dopo le sfide tra Casper Ruud e Fabian Morozsan e Francisco Cerundolo e Sabastian Korda) e non inizierà prima delle 12.30.

Sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) Sky Sport (203) e in diretta streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv. La differita andrà in onda in chiaro dalle 21.00 su SuperTennis e in streaming su supertennis.tv.