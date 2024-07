Sinner batte Shelton in 3 set: è ai quarti di Wimbledon 2024

Jannik Sinner è ai quarti di finale di Wimbledon 2024. Oggi, domenica 7 luglio, il numero 1 al mondo si è imposto in 3 set su Ben Shelton (6-2, 6-4, 7-6).

Sinner, che nei precedenti aveva vinto in due occasioni su tre, ha messo subito le cose in chiaro con il 21enne americano. Il campione azzurro ha dominato il primo set con un servizio in grande spolvero e risposte perfette e ha iniziato la seconda partita scavando subito il break.

Shelton, però, ha iniziato a reagire, realizzando nel suo turno di servizio il 4-3 lasciando Sinner a 0. Jannik, però, dopo essersi fatto rimontare da 40-0 a 40-30 con un ottimo smash ha realizzato il 5-3 e ha poi chiuso il secondo set nel suo turno di servizio con un facile rovescio che è valso il 6-4.

Wimblendon 2024: Sinner batte Shelton, ai quarti Medvedev o Dimitrov

Il terzo set inizia sotto il segno di Shelton che dopo aver vinto il suo turno di servizio trova il break. L'americano si porta poi sul 3-0 e Jannik nel suo turno di battuta replica con il 3-1.

Shelton sfrutta alla grande il suo servizio e allunga 4-1, Sinner resta aggrappato al match con il 4-2 e poi piazza il controbreak riuscendo a portarsi sul 4-3. Il set è riaperto e Jannik pareggia 4-4. Si arriva così al tie-break dove ancora una volta esce fuori tutta la freddezza di Sinner che allunga fino al 5-2 e non perde mai la calma nemmeno sul 6-5 di Shelton.

L'americano sciupa due tre-point, si lotta fino all'11-9 per Sinner che sfrutta un doppio fallo di Shelton per vincere il terzo set al tie-break e passare il turno. Jannik tornerà in campo martedì 9 luglio. Sarà un'altra sfida da non perdere contro il vincente dell'ottavo tra Medvedev e Dimitrov.