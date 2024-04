Sinner-Sonego, Atp Madrid 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Un nuovo derby azzurro attende Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. La coppia tennistica che ha dato un contributo importantissimo per conquistare la Coppa Davis 2023 si trova nuovamente a sfidarsi in singolare. I due amici si confronteranno sabato 27 aprile nel secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid. Le quattro sfide precedenti sono state vinte da Sinner.

Sonny è reduce da una convincente vittoria al primo turno contro Richard Gasquet (6-2, 7-5), mentre Jannik, smaltita la delusione per la semifinale persa a Montecarlo contro Tsitsipas, in cui ha avuto un peso determinante un clamoroso errore arbitrale, ha ricaricato le energie in famiglia, trascorrendo qualche giorno con i genitori Hanspeter e Siglinde e si presenta ora al prestigioso torneo sulla terra rossa nella capitale iberica pronto a dare il meglio.

Jannik, numero 1 del seeding per l'assenza di Djokovic, aveva detto che avrebbe preso questo torneo come allenamento, ma difficilmente si lascerà scappare l'occasione di guadagnare punti d'oro nella classifica Atp. Vincendo entrambi i 1000, sia quello di Madrid che quello di Roma, sarebbe sicuro di essere numero 1 al mondo già al termine degli Internazionali d'Italia.

Il tabellone di Sinner, attuale numero 2 del ranking Atp, all'Atp Madrid 2024, però, non è facile. Se avrà la meglio su Sonego dovrebbe vedersela con Kachanov o Jarry agli ottavi, con Ruud o Dimitrov ai quarti e con Medvedev o Tsitsipas in semifinale.

Sinner-Sonego, Atp Madrid 2024: l'orario e dove vederla in diretta

L'incontro del secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Madrid tra Sinner e Sonego si gioca sabato 27 aprile e sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max). L'orario è attualmente da definire.