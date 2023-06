Atp Halle 2023, Sinner-Sonego oggi: orario e diretta tv

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis. Oggi, giovedì 22 giugno, all'Atp 500 di Halle, torneo sull’erba, negli ottavi di finale è in programma il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

Entrambi, nel turno precedente, hanno messo in mostra un buon tennis per riuscire ad avere la meglio dei rispettivi avversari. Sinner ha battuto il veterano francese Richard Gasquet, in 3 set e anche Sonego ha superato il russo Karatsev avendo nettamente la meglio nel set decisivo.

Tra i due compagni di nazionale c’è un solo precedente, a febbraio, quando il 21enne altoatesino si impose sul 28enne torinese, sul cemento indoor di Montpellier, con un netto 6-4, 6-2. Il vincente sfiderà chi avrà la meglio tra Alexander Bublik e Jan-Lennard Struff.

Atp Halle, Sinner-Sonego: orario e diretta tv

L'incontro degli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle 2023 tra Sinner e Sonego è il primo di giornata all'Owl Arena e inizierà alle ore 12. Gli appassionati potranno seguirlo in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in streaming su SuperTennix (se abbonati, gratis per tesserati FITP) e su Sky Go (se abbonati Sky).