Sinner-Sonego oggi, Us Open 2023: dove vederla in diretta 

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis. Oggi, giovedì 31 agosto, al secondo turno degli Us Open 2023 Jannik Sinner sfida Lorenzo Sonego. L'altoatesino è reduce dall'esordio vincente contro Hamnfmann (6-3 6-1 6-1), il torinese ha battuto lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-3 6-4 6-2.

I due precedenti, risalenti a quest'anno, all'Open Sud de France e ad Halle, sono stati entrambi vinti da Sinner. I due azzurri, compagni di nazionale, si giocano l'accesso al terzo turno dove troveranno il vincente tra Tomas Martin Etcheverry e Stan Wawrinka.

L'incontro aprirà il programma sul Grandstand e inizierà alle 17.00 italiane (le 11.00 a New York) e sarà trasmesso in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre, in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTennix).