Sinner-Struff, ottavi Atp Montecarlo 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Archiviato il passaggio del turno con un netto successo contro Sebastian Korda per Jannik Sinner è già arrivato il momento di pensare alla prossima sfida. Il numero 2 al mondo giovedì 11 aprile negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo sfida Jan-Lennard Struff, 33 anni, numero 25 del ranking Atp.

Il tedesco, che è a suo agio sulla terra battuta, nel turno precedente ha battuto nettamente il croato Borna Coric. Sinner parte nettamente favorito e anche l'unico precedente nei sedicesimi di Indian Wells di un mese fa è dalla sua parte con una netta vittoria in 2 set (6-3, 6-4).

Sinner-Struff, Atp Montecarlo 2024: l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Struff, ottavi di finale dell'Atp Montecarlo 2024 si gioca giovedì 11 aprile. L'orario è attualmente da definire e l'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.