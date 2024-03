Sinner-Struff oggi, Indian Wells 2024: dove vederla in diretta tv

Nuova imperdibile sfida per i tifosi di Jannik Sinner. Oggi, domenica 10 marzo, il campione altoatesino al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells 2024 affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 del ranking.

Sinner, che all'esordio al secondo turno ha battuto nettamente Kokkinakins, cerca un'altra vittoria per raggiungere gli ottavi di finale. L'azzurro sulla carta è nettamente favorito, visto lo stato di forma dimostrato dalle 14 vittorie stagionali, con lo storico successo all'Australian Open 2024 e il trionfo nel torneo Atp 500 di Rotterdam che gli è valso la terza posizione nel ranking Atp.

Per proseguire lungo il cammino che potrebbe portarlo in seconda posizione nel ranking mondiale già al termine di questo torneo, però, Jannik non dovrà sottovalutare l'ostacolo Struff con cui non ci sono precedenti.

Sinner-Struff, l'orario e dove vederla in tv

L'incontro tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells 2024, si gioca oggi domenica 10 marzo come terzo match dalle ore 19, al termine dell'incontro tra Felix-Auger Aliassime e Carlos Alcaraz e inizierà intorno alle ore 23, sicuramente non prima delle ore 22:20.

Sinner-Struff sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205) e in streaming su Sky Go e NOW.