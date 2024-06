Sinner-Struff, oggi Atp Halle 2024: a che ora e dove vederla in diretta

Nuovo match sull'erba di Halle per Jannik Sinner. Oggi, venerdì 21 giugno, il numero 1 al mondo sfida Jan-Lennard Struff che agli ottavi ha eliminato Stefanos Tsitsipas.

Sinner ha giocato 3 set anche contro Fabian Marozsan, regalando però un'altra prodezza con lo spettacolare scambio vinto dopo un recupero con tanto di capriola che già si candida a punto dell'anno.

I due precedenti contro Struff sul veloce di Indian Wells e sul rosso di Montecarlo sono a favore di Sinner ma Jannik sfiderà il tedesco, forte del tifo a favore, per la prima volta sulla superficie erbivora.

Sinner-Struff, Atp Halle 2024: l'orario e dove vederla in diretta tv

L'incontro tra Jannik Sinner e Jan-Lennard, valido per i quarti di finale dell'Atp 500 di Halle, è il terzo nel programma di oggi, venerdì 21 giugno, della OWL Arena di Halle, che inizia alle 12 con la sfida tra Hurkacz e Giron. Sinner-Struff si giocherà al termine di Fils-Zverev non prima delle 14:40 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now e Sky Go.