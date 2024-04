Tennis, la stagione di Sinner sulla terra rossa: da Montecarlo a Roma, fino al Roland Garros

Dopo aver concluso trionfalmente la stagione cemento, vincendo il Miami Open 2024, Jannik Sinner guarda con grande fiducia alla stagione sulla terra rossa. La Sinner-mania conquista sempre più appassionati, il circuito torna in Europa e Jannik in questi mesi, dopo essere diventato in Florida il numero 2 al mondo, può pensare di conquistare quello scettro di numero 1 del tennis mondiale che i risultati ottenuti, su tutti il suo primo titolo Slam, l'Australian Open 2024 e la Coppa Davis 2023, riportata in Italia dopo 47 anni grazie alle sue prestazioni, gli hanno già consegnato di fatto.

Per Sinner quella sul rosso è una grande sfida, visto che è la superficie che sinora ha amato meno. Potenziando il fisico, però, si è allenato anche per essere più performante sulla terra battuta, che sinora gli ha regalato soltanto un titolo, Umago 2022.

Nella scorsa stagione sulla terra ha conquistato 585 punti, contro i 2.315 di Djokovic, i 2.265 di Alcaraz e i 1.280 di Medvedev e ha come miglior risultato la semifinale di Montecarlo 2023 persa in 3 set contro Holger Rune.

Al Roland Garros Sinner dovrà difendere soltanto 45 punti, Djokovic quasi 2.000. Nell'edizione 2024 del più importante torneo sulla terra rossa Jannik Sinner potrebbe diventare il nuovo numero 1 al mondo.

Tennis-Sinner, la stagione sulla terra rossa 2024: le date

Sinner esordirà sul rosso proprio la prossima settimana a Montecarlo con il primo obiettivo di dimostrare che il suo tennis non è affatto depotenziato sulla terra rossa. Giocherà poi a Madrid, agli Internazionali d'Italia a Roma e al Roland Garros.

Sono mesi cruciali per Sinner per dimostrare di essere il numero 1, anche sul rosso e avrà bisogno del sostegno dei tantissimi e orgogliosissimi tifosi italiani.