Super Sinner fa festa per la prima volta anche sull'erba: è trionfo ad Halle

Per Jannik Sinner arriva l'ora della vittoria anche sull'erba. Il numero uno al mondo, salito recentemente sul trono nella settimana del Roland Garros, ha vinto oggi, domenica 23 giugno, l'Atp 500 di Halle, centrando così il quarto successo in questa stagione 2024 che l'ha già visto vincere il suo primo Slam, l'Australian Open e due prestigiosi tornei come Rotterdam, indoor e Miami, outdoor. In carriera, a soli 22 anni, i titoli Atp conquistati da Sinner salgono a 14.

Atp Halle: l'Italia vince in singolare e in doppio

La finale contro l'amico polacco Hubert Hurkacz, campione in carica, è stata particolarmente combattuta e ha visto entrambi i set decidersi soltanto al tie-break. Sinner questa settimana ha mostrato ottimi segnali di crescita sulla superficie erbosa. Per arrivare in finale nel prestigioso torneo di Halle, nel cui albo d'oro ci sono dieci trionfi di un certo Roger Federer, ha dovuto lottare fino al terzo set con Griekspoor, Marozsan e Struff, prima di riuscire a battere in due set in semifinale il cinese Zhang.

I tie-break vinti oggi contro l'amico Hurkacz valgono per Jannik il primo trionfo sull'erba della sua carriera dove è stato applauditissimo anche per alcuni suoi punti spettacolari dopo recuperi con tanto di capriola (qui trovate il video). Per l'Italia la settimana all'Atp 500 di Halle è stata davvero trionfale grazie al successo di Vavassori/Bolelli nel torneo di doppio.

Si è chiusa, invece, con una delusione la splendida settimana al Queen's di Lorenzo Musetti. Il toscano, dopo aver perso nettamente il primo set per 6-1, si è arreso nella seconda partita soltanto al tie-break, lo spareggio finale, che ha consegnato allo statunitense Tommie Paul la vittoria del torneo sull'erba londinese.I nostri tennisti si presentano a Wimbledon 2024 con grandi aspettativi grazie agli ottimi risultati che stanno ottenendo.